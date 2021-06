Urodziny Piotra Fronczewskiego. Prezydent Andrzej Duda złożył aktorowi życzenia

Piotr Fronczewski świętuje dzisiaj swoje 75. urodziny. Z tej okazji, Andrzej Duda opublikował na Twitterze post zadedykowany aktorowi.

Urodziny Fronczewskiego. Prezydent składa mu życzenia

„Niech ten jubileusz ożywi wiele miłych wspomnień i przyniesie Panu jak najwięcej satysfakcji z Pańskich wybitnych dokonań. Niech opromienią go liczne dowody żywej sympatii oraz uznania dla Pana aktorskiego kunsztu i fascynującej osobowości artystyczne” – napisał Andrzej Duda na Twitterze.

W swoim liście prezydent pochwalił również zaangażowanie i „najwyższy profesjonalizm”, z którym Fronczewski wykonuje swój zawód, który – zdaniem Andrzeja Dudy – wymaga między innymi „miłości i szacunku wobec sztuki” oraz „niespożytych sił ciała i umysłu”.

„Zawodu aktora nie da się wyuczuć”

Piotr Fronczewski ma na swoim koncie mnóstwo ról teatralnych, filmowych, a nawet radiowych i kabaretowych. Może również pochwalić się licznymi nagrodami artystycznymi. Zdaniem artysty to, co umie, zawdzięcza swoim wykładowcom, którzy uczyli go w Akademii Teatralnej.

– Byli nestorami teatru. Wielkimi aktorami niosącymi za sobą pewną filozofię tego zawodu, ale także pokorę i dystans do tego, co robią. Tego nas nauczyli. Bo jeśli chodzi o sam zawód, nie wiem, czy jest do wyuczenia. Spaw ducha, które w sztuce są niezwykle istotne, nie można nauczyć – mówił Piotr Fronczewski na Festiwalu Dwa Teatry kilka lat temu.

