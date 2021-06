Twórca „Mare z Easttown” podpisał trzyletni kontrakt z HBO. Będzie 2. sezon serialu?

Serial „Mare z Easttown” trafił na platformę streamingową HBO GO w kwietniu 2021 roku i z tygodnia na tydzień zbierał coraz to większą publikę. Z komunikatu serwisu wynika, że finał produkcji był najczęściej oglądanym odcinkiem z półki seriali oryginalnych na platformie streamingowej HBO Max w ciągu pierwszych 24 godzin.

Sukces „Mare z Easttown” oraz komentarze samej Kate Winslet o tym, że chętnie ponownie wcieliłaby się w tę postać, doprowadziły do spekulacji na temat kolejnego sezonu produkcji. Ingelsby uciął jednak te domysły. – Gdyby istniał pomysł, który gwarantowałby nam przekonanie, że jest to kontynuacja historia, która jest równie dobra jak pierwszy rozdział i publiczność ją doceni, może wtedy. Ale na tę chwilę nie mam pojęcia, jak miałby on wyglądać – przyznał w rozmowie z „The Hollywood Reporter” twórca.

HBO postarało się o to, żeby zatrzymać jednak Ingelsby'ego na swoim pokładzie. Twórca podpisał właśnie ze streamerem trzyletnią umowę na wyłączność. Nie znamy co prawda szczegółów kontraktu, jednak wszystko wskazuje na to, że doczekamy się od showrunnera „Mare” kolejnych produkcji.

„Mare z Easttown” – o czym jest serial?

Serial opowie o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

Obsada serialu „Mare z Easttown”

W głównej roli w serialu „Mare z Easttown” zobaczymy wielokrotnie nagradzaną, m.in. Oscarem, Emmy i czterema Złotymi Globami, Kate Winslet (serial HBO „Mildred Pierce”). W pozostałych rolach występują:

Julianne Nicholson (serial HBO „Outsider”) jako Lori Ross, najlepsza przyjaciółka Mare z dzieciństwa;



wyróżniona trzema statuetkami Emmy Jean Smart (nominowana do tej nagrody za swoją rolę w serialu HBO „Watchmen”) jako Helen, matka Mare;

Angourie Rice (serial „Czarne lustro”) jako Siobhan Sheehan, nastoletnia córka Mare;

Evan Peters (serial „American Horror Story”) jako detektyw Colin Zabel, wezwany do pomocy Mare w prowadzonym przez nią śledztwie;

Guy Pearce (wyróżniony nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu za rolę w serialu HBO „Mildred Pierce”) jako Richard Ryan, nauczyciel twórczego pisania;

Cailee Spaeny (serial „Devs”) jako Erin McMenamin, wyobcowana nastolatka mieszkająca ze swoim wybuchowym ojcem;

David Denman (serial „Outcast”) jako Frank Sheehan, były mąż Mare;

Patrick Murney (serial „Seven Seconds”) jako Kenny McMenamin, ojciec Erin;

James McArdle („Amonit”) jako diakon Mark Burton; Sosie Bacon (serial HBO „Tu i teraz”) jako Carrie Layden, matka Drew i była dziewczyna Kevina;

Joe Tippett (serial „The Act”) jako John Ross, szkolna miłość i mąż Lori;

Neal Huff (serial HBO „Prawo ulicy”) jako kuzyn Mare, ojciec Dan Hastings.

