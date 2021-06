Paweł Domagała odpowiada Kazikowi w sprawie aparthaidu. „Mam inne poczucie historii”

Kult uważa, że postanowienia o wpuszczaniu na koncerty jedynie zaszczepionych osób to dzielenie społeczeństwa, a oni „chcą łączyć, a nie dzielić”. W programie „Onet rano” Beata Tadla spytała Pawła Domagałę, co sądzi o oświadczeniu Kazika i jego zespołu. Początkowo artysta unikał odpowiedzi, w końcu jednak otworzył się przed dziennikarką.

„Ja mam inne poczucie historii”

– Nie mam żadnych danych naukowych, jak to jest robione, ale jeśli jest możliwość zaszczepienia się, to jest to czyjaś decyzja. Jak tak sobie o tym myślę. Jak ktoś nie może się zaszczepić, to wiadomo. Mam ambiwalentne uczucia, a porównanie do apartheidu... Ja mam inne poczucie historii – stwierdził Domagała. Artysta dodał również, że on organizuje swoje koncerty w ten sposób, na jaki pozwala prawo, ale ma nadzieję, że już wkrótce każdy będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Kim jest Paweł Domagała?

Z wykształcenia jest aktorem. Największą popularność przyniosła mu rola Krzysztofa Małeckiego w serialu „O mnie się nie martw” oraz postać Arka Duszyńskiego, w którą wcielał się w serialu „Żmijowisko”. Aktor spełnia się również jako muzyk. Jego singiel „Weź nie pytaj” stał się wielkim hitem i zdobył tytuł Przeboju roku RMF FM, a zrealizowany do niego teledysk został odtworzony w serwisie YouTube ponad 100 milionów razy. Paweł Domagała będzie jednym z artystów tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal.

Czytaj też:

Zespół exMaanam oddał hołd Korze. „Przebudzenie” to piosenka zadedykowana zmarłej artystce