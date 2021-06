Zajrzyj za kulisy 2. części serialu „Lupin”! Premiera już w piątek

„Lupin” – 2. część – o czym będzie?

„To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo” – tak brzmi oficjalny opis 2. części serialu Netfliksa. Zobaczcie promocyjne wideo od obsady i twórców.

Kiedy premiera 2. części serialu „Lupin”?

Serial podzielony jest na części, a nie na sezony. Od początku wiadomo było zatem, że zobaczymy kolejną część. Już w grudniu 2020 roku magazyn „Variety” podawał, że „Lupin” liczył będzie 10. odcinków, tymczasem pierwsza cześć, którą możemy już obejrzeć na Netfliksie, jest złożona z połowy z nich – pięciu. Zabieg z „częściami” Netflix stosował już wcześniej, m.in. zamawiając np. 12 do 18 odcinków serii, a następnie dzieląc ją. Stało się tak np. w przypadku „Szkoły dla elity” czy „Chilling Adventures of Sabrina”.

Kolejna część serialu „Lupin” będzie miała swoją premierę na platformie Netflix już 11 czerwca.

Czytaj też:

„Ostatni najemnik”. Jean-Claude Van Damme w nowym filmie Netfliksa. Mamy zwiastun