Jarosław Jakimowicz staje w obronie Agnieszki Kaczorowskiej. „Jak ja to znam”

Przypomnijmy, Agnieszka Kaczorowska stwierdziła, że jest estetką i nie podoba jej się fakt, iż obecnie panuje zbyt „skrajne pojmowanie hasła body positive” i „moda na brzydotę”. Aktorka przyznała też, że nie rozumie, po co kobiety na siłę robią z siebie „taką zwyczajną”, zamiast być „wyjątkową i niepowtarzalną”. Jej słowa spotkały się z ogromną krytyką. Gwiazdy broni jedynie Jarosław Jakimowicz.

„Wszyscy pastwią się teraz nad nią”

„Doskonale rozumiem, co Agnieszka miała na myśli. Ja już od dawna wiem, że u nas nie ma miejsca na takie przemyślenia. Jak patrzę, jak wszyscy pastwią się teraz nad nią, to pewnie sam bym jej doradzał, żeby nie pisała, bo nie warto. Wygodniej publicznie jej nie zrozumieć, bo fajnie kopać w grupie tak zwaną tancereczkę” – napisał gwiazdor Telewizji Polskiej na Instagramie.

Zdaniem Jakimowicza Kaczorowska nie napisała nic złego. Nie wyśmiewała ludzkich ułomności, jedynie zwróciła uwagę na to, że ludzie się poddają i nie chcą robić nic dla siebie. „Cała prawda o naszym show-biznesie. Jak ja to znam. Kopią kogoś innego, to albo i ja kopnę, albo siedzę cicho i zacieram ręce. Dramat!” – ubolewa Jakimowicz. Prezenter TVP Info najwyraźniej podziela zdanie Kaczorowskiej, bo zadał też pytanie, czy aby mówienie głośno o dystansie do siebie nie sprawia, że młode pokolenia są coraz bardziej otyłe.

