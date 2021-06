Karol Paciorek zdradził dlaczego usunął głośny wywiad z Sebastianem Fabijańskim. „Dostawał groźby”

W długiej rozmowie Sebastian Fabijański opowiedział między innymi o swojej karierze, wizerunku, Jasiu Kapeli i konflikcie z raperem Quebonafide. Wywiad spotkał się z wieloma negatywnymi komentarzami, a aktor zażądał od Karola Paciorka usunięcia rozmowy.

Fabijański dostawał groźby

– Następnego ranka po publikacji wywiadu Fabijański napisał do mnie na Instagramie, że ktoś się zgłosił z groźbą sądową po czytaniu sms-ów o Kapeli i czy można wyciąć ten fragment. Odpowiedziałem, że po publikacji nie ma takiej opcji, natomiast mogę usunąć całą rozmowę – powiedział Karol Paciorek w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.

Sprawę skomentował też sam Fabijański na Instagramie. – Powiedziałem ciut za dużo o Jasiu Kapeli i doszliśmy do wniosku, że może to zostać odebrane jako szerzenie nienawiści, czego na pewno bym nie chciał – powiedział aktor. Dodał również, że prywatne wiadomości, które wymieniał ze swoim kolegą Krzysztofem Stanowskim na temat Kapeli, przeczytał bez wiedzy Stanowskiego.

Hejt na Fabijańskiego

Publiczne czytanie wiadomości to nie jedyna rzecz, która nie spodobała się widzom. Internauci zarzucali aktorowi butę i „Co za typ. Nie można go lubić. Sorry, ale mnie dotrwałem do końca”, „Mówi o emocjach, że tyle czuje, a chowa tę swoją wrażliwość pod maską nadętego buca i cwaniaka. Jest najmądrzejszy na świecie i każdy, kto myśli inaczej jest głupim ch****” – pisali w sieci internauci.

