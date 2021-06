Bartosz Bielenia krzyczy dla Białorusi w Parlamencie Europejskim. „Jedyne, co mogę dziś zrobić”

Nagroda Lux

Nagroda Lux Parlamentu Europejskiego ustanowiona została w 2007 roku i ma na celu wyróżnienie filmów, które promują kultury europejskie. Do wzięcia udziału w konkursie wybiera się filmy przez pryzmat spraw, które dotyczą Europejczyków. Nagrodą jest pokrycie przez Parlament Europejski kosztów tłumaczenia napisów do filmu na wszystkie 23 języki oficjalne UE i dostosowywanie ich dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

„Kolektyw” – o czym opowiada film Alexandra Nanau?

Zwycięski film dokumentalny „Kolektyw” w reżyserii Alexandra Nanau („Toto i jego siostry”) oglądać można w Polsce na platformie streamingowej HBO GO. To zapis wydarzeń po pożarze w klubie nocnym Colectiv w Bukareszcie, w którym zginęło 27 osób, a 180 zostało rannych. Pożar był ogólnonarodową tragedią. Kiedy kolejne ofiary poparzeń zaczęły umierać w szpitalach od ran, które nie zagrażały ich życiu, jeden z lekarzy poinformował o tym zespół dziennikarzy śledczych. Stopniowo zaczęto odkrywać kolejne oszustwa w służbie zdrowia. Twórcy dokumentu towarzyszyli z kamerą w dochodzeniu przedstawicielom lokalnych władz oraz dziennikarzom próbującymi dotrzeć do prawdy. Dokument okrzyknięty rewelacją festiwali w Wenecji, Toronto i Sundance, nazwany został przez Rolling Stone „arcydziełem o władzy, korupcji i kłamstwach”.

Bielenia krzyczy w Parlamencie Europejskim

W środę 9 czerwca w trakcie uroczystości towarzyszących ogłoszeniu laureatów nagrody Lux, głos zabrał między innymi Bartosz Bielenia, który wcielił się w główną rolę w filmie „Boże ciało” Jana Komasy, również wyróżnionego w konkursie.

– Jestem z Polski, której granica stanowi granicę Unii Europejskiej. Tuż za naszą granicą z Białorusią kilkadziesiąt tysięcy osób jest torturowanych, część z nich została uwięziona, a kolejna zamordowana. Trwa to od 2020 roku, a jedyne, co mogę dziś zrobić, to oddać swój głos w imieniu solidarności z tymi ludźmi, jak Jana Shostak, która każdego dnia o godz. 18:00 gromadzi ludzi przed siedzibą biura Komisji Europejskiej i krzyczy przez jedną minutę – powiedział Bielenia. Następnie zacytował słowa aktywistki. „Byliśmy cicho 27 lat za długo. Dla każdej rozbitej rodziny, dla każdej zgwałconej kobiety, dla wszystkich torturowanych, dla tych, którzy zmuszani są do tego, by być cicho w Białorusi teraz, przyłącz się do jednej minuty krzyku o godz. 18:00 każdego dnia, aż do czasu zakończenia rewolucji i jednego dnia dłużej”. Aktor następnie sam stanął nieco dalej mikrofonu i wydał okrzyk, solidaryzując się z Białorusinami.

Nagranie z wystąpienia Bieleni zamieściła na swoim Facebooku sama Jana Shostak.

