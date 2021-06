„The Umbrella Academy". Są tytuły odcinków 3. sezonu serialu

3. sezon „The Umbrella Academy” liczył będzie 10 odcinków, których tytuły to kolejno: „Meet the Family” („Poznaj rodzinę”), „World’s Biggest Ball of Twine” („Największy na świecie kłębek sznurka”), „Pocket Full of Lightning” („Kieszeń pełna błyskawic”), „Kugelblitz”, „Kindest Cut”, „Marigold”, „Auf Wiedersehen”, „Wedding at the End of the World” („Wesele na końcu świata”), „Six Bells” („Sześć dzwonków”) i „Oblivion”.

Serial „The Umbrella Academy" – o czym jest?

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve'a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

Serial „The Umbrella Academy" jest oparty na serii popularnych, wyróżnionych nagrodą Eisnera komiksów i powieści graficznych stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya („My Chemical Romance"), zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Producentem wykonawczym i showrunnerem serialu, wyprodukowanego na zlecenie Netflix przez Universal Cable Productions, jest Steve Blackman („Fargo", „Altered Carbon"). Za produkcję odpowiadają również: Jeff F. King, Mike Richardson i Keith Goldberg, Gerard Way i Gabriel Bá.

