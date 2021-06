„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Polsat ujawnił pierwszą uczestniczkę nowej edycji

Już jesienią rusza 12. edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak informują Wirtualne Media, Polsat zmienił dzień nadawania programu. Tym razem show będziemy mogli oglądać w poniedziałki o godzinie 20.00.

Oliwia Bieniuk w „Tańcu z Gwiazdami”

Pierwszą ujawnioną przez stację uczestniczką jest Oliwia Bieniuk – córka zmarłej w 2014 roku aktorki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Oliwia zdawała w tym roku maturę i chciałaby pójść w ślady swojej słynnej matki. – Nie wiem, czy mama, gdyby żyła, byłaby zadowolona z mojej decyzji. Nie wiem nawet, kim według niej miałabym zostać w przyszłości. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Ale przecież nie ma nic złego w tym, że spełniam swoje marzenia – mówiła Bieniuk w rozmowie z „Vivą”.

I choć córka Anny Przybylskiej wspominała, że chciałaby zdawać do szkoły aktorskiej, to wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie w tym roku. Przygotowania do „Tańca z Gwiazdami” rozpoczynają się bowiem już w sierpniu, a samo show rusza na początku jesieni. Jego uczestnicy codziennie spędzają wiele godzin na salach treningowych i próbach przed występem live. Tymczasem Akademia Teatralna słynie z tego, że jest bardzo wymagająca wobec swoich studentów i wymaga, by poświęcali jej cały swój czas.

instagramCzytaj też:

Doda rozwodzi się z mężem, złożyła pozew. „Decyzja jest ostateczna”