Muzyk Fish Emade Tworzywo miał wypadek. Marcin Pendowski jest w śpiączce farmakologicznej

Dramatyczne informacje o Marcinie Pendowskim z zespołu Fish Emade Tworzywo przekazał w mediach społecznościowych jego przyjaciel Kamil Barański.

Marcin Pendowski jest w śpiączce farmakologicznej

„Kochani, Marcin Pendowski miał wypadek, jest w śpiączce farmakologicznej”– napisał na Facebooku inny muzyk i przyjaciel artysty, Kamil Barański. Według nieoficjalnych informacji, które podaje portal Plejada.pl, Pendowski miał wypadek, gdy jechał motocyklem na próbę, a lekarze oceniają jego obecny stan jako ciężki. Zarówno przyjaciele, jak i fani gitarzysty, trzymają kciuki za jego powrót do zdrowia. „Świat basowy nie poradzi sobie bez Pendo, więc musi się udać. Wracaj do zdrowia!”. „Pendo. Marcin Pendowski. Budź się szybko i wracaj do nas bracie” – pisali w komentarzach.

Kim jest Marcin Pendowski?

To jeden z najlepszych i najbardziej znanych polskich gitarzystów basowych. Pendowski był już dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Poza solowym udziałem w różnych projektach muzycznych, Marcin Pendowski wraz z Bartkiem i Piotrem Waglewskim tworzy grupę Fisz Emade Tworzywo. Obecnie zespół koncertuje, promując najnowszą płytę „Drony”.

