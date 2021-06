„Virunga” – nowy singiel Marii Peszek. Artystka atakuje w nim Andrzeja Dudę. Co piosenkarka zarzuca prezydentowi?

Premiera „Virungi” nie bez przyczyny odbyła się w czerwcu, który określany jest mianem „Pride Month”, czyli „Miesiąca Dumy”. Termin ten związany jest ze społecznością osób LGBT+ i walką o ich prawa.

Maria Peszek atakuje prezydenta Dudę

Virunga to rezerwat, w którym znajdują się zagrożone wyginięciem goryle górskie. Zdaniem Marii Peszek ludzie ze społeczności LGBT+ czują się zagrożone w Polsce. W piosence zostały użyte słowa Andrzej Dudy, w których to nazwał osoby z tej społeczności ideologią, a nie ludźmi. „Zostało nas kilka tysięcy, górskich goryli we mgle. Zabrali nam wszystko, chcą jeszcze więcej. LGBT, LGBT!” – śpiewa w „Virundzie” Peszek.

„Drodzy przyjaciele LGBT, zawsze byliście blisko. Jesteście moimi wiernymi odbiorcami, dajecie mi siłę i inspirujecie. Podziwiam Was”– napisała piosenkarka na swoim kanale na Youtube. Jak przyznała artystka i ona zna uczucie wykluczenia, bo jej wybory życiowe odbiegają od społecznie przyjętych za obowiązujące. „Dlatego pierwsza piosenka z mojej nowej płyuty jest właśnie dla Was” – napisała Peszek.

