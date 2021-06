Trylogia „Ulicy Strachu” z przerażającym zwiastunem. Kiedy na Netfliksie?

„Ulica strachu” – o czym będzie?

W 1994 roku grupa nastolatków odkrywa, że makabryczne wydarzenia prześladujące ich miasteczko od pokoleń są ze sobą powiązane, a oni sami mogą być następnym celem. Odkryj przerażającą historię Shadyside w trylogii filmowej na podstawie bestsellerowej serii horrorów R.L. Stine'a.

Reżyserka czerpała inspirację z klasyków gatunku

– Jako filmowiec tworzący „Ulicę Strachu”, ale także jako miłośniczka filmów, byłam bardzo podekscytowana, mogąc oddać hołd niektórym wspaniałym epokom horrorów. Pierwszą część trylogii (1994) tworzyłam pod wpływem „Krzyku” – to szczyt horroru lat 90. i, jak sądzę, jeden z najwspanialszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono. Następnie w pracy nad drugą częścią (1978) przyjrzałam się rozkwitowi slasherów — „Piątek trzynastego”, „Halloween”, Koszmar z ulicy Wiązów. W roku 1666... największą inspirację znalazłam w pięknym, zgniłym świecie z The New World Terence'a Malicka – napisała Leigh Janiak, reżyserka trylogii „Ulica Strachu”.

– Wszyscy mamy te same obawy – to właśnie łączy „Ulicę Strachu” z ludźmi na całym świecie. Nieważne, w jakim kraju się znajdujemy, wszyscy boimy się ciemności, tego, że ktoś czai się w szafie, lub że znajdziemy się w jakimś nowym dziwnym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy – przekazał z kolei R.L. Stine, autor bestsellerowej serii horrorów „Ulica Strachu”.

Kiedy trylogia pojawi się na Netfliksie?

„Ulica Strachu – część 1: 1994” – premiera na Netflix już 2 lipca.

„Ulica Strachu – część 2: 1978” – premiera na Netflix już 9 lipca.

„Ulica Strachu – część 3: 1666” – premiera na Netflix już 16 lipca.

Czytaj też:

„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Polsat ujawnił pierwszą uczestniczkę nowej edycji