Dagmara Kaźmierska o planach na przyszłość. „Jeszcze muszę poorać trochę w tym kraju”

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”, który emituje stacja TTV. Uczestniczka wspomnianej produkcji w rozmowie z reporterem dziendobry.tvn.pl opowiedziała o okolicznościach powstania pomysłu, aby otworzyć butik. – Kocham Kudowę, muszę tutaj coś zrobić, żeby być tu częściej. No i mówię: dobra, to otwieram butik. Otworzyłam tutaj. Bardzo dobra decyzja, bardzo dobra decyzja. Jestem zadowolona. Siedzę sobie jak kuracjuszka tu w tej Kudowie – powiedziała z uśmiechem Dagmara Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska: Jeszcze muszę poorać trochę w tym kraju

Uczestniczka „Królowych życia” odniosła się także do spekulacji, z których wynika, że planuje przeprowadzkę do Egiptu. – To nie jest tak, że ja po prostu tam wylecę i nie przylecę przez pół roku, bo to nawet nie byłoby fizycznie możliwe. Oczywiście będzie kiedyś w przyszłości taki czas, że pozamykam butik, skończy się program, skończy się przygoda z telewizją, bo wszystko, co dobre się kończy. Wiadomo. (...) To już pojadę tam, polecę – kontynuowała Dagmara Kaźmierska i dodała, że „jeszcze musi poorać trochę w tym kraju”.

