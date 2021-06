Anna Mucha zagrała w teledysku. Klip Poparzonych Kawą Trzy już w sieci!

Dla fanów zespołu Poparzeni Kawą Trzy mamy dobrą wiadomość! W piątek 11 czerwca w serwisie YouTube pojawił się teledysk do utworu „Kochać Cię”. Słowa do piosenki napisał Rafał Bryndal, a za muzykę odpowiedzialny jest Krzysztof Zasada. Niespodzianką jest fakt, że w trwającym nieco ponad 3 minuty teledysku zagrała Anna Mucha. Aktorka przyznała, że chociaż od premiery teledysku minęło dopiero kilka godzin, spotyka się z pozytywnymi reakcjami.

Anna Mucha w teledysku zespołu Poparzeni Kawą Trzy

– Bardzo mnie cieszy po pierwsze to, co piszecie, po drugie to, że miałam szansę, za co bardzo serdecznie chłopakom dziękuję, zagrać w tym teledysku. Dla mnie to też jakieś wyzwanie aktorskie. Duża ciekawość tego, jak mogę się pokazać w różnych odsłonach. Jestem ciekawa, która z odsłon wam się najbardziej podoba – powiedziała Anna Mucha.

Aktorka poinformowała także, że od pewnego czasu stała się fanką zespołu Poparzeni Kawą Trzy. – Chłopaki są naprawdę uroczy, czarujący, wspaniali i niezwykle sympatyczni i fajni po prostu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam! – mówiła w relacji na Instagramie.

Czytaj też:

Paweł Domagała odpowiada Kazikowi w sprawie aparthaidu. „Mam inne poczucie historii”