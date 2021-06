Amy Schumer ma swojego sobowtóra? Ta historia stała się viralem

„Amy Schumer ma swojego sobowtóra” - twierdzą internauci. I na dowód pokazują zdjęcie kobiety o imieniu Amelia, która pracuje na co dzień jako kierowca ciężarówki. Fotografia została wykonana na stacji benzynowej w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Amelia często zatrzymuje się właśnie na tej stacji Celina 52 Truck Stop i to właśnie pracownicy jako pierwsi opublikowali jej zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografia szybko stała się popularna za sprawą podobieństwa kobiety do amerykańskiej aktorki komediowej.

twitter

Zdjęcie stało się tak popularne, że zareagowała na nie sama Amy Schumer.

twitter

Internauci dopatrzyli się jednak, że kobieta ze zdjęcia w przeciwieństwie do aktorki ma na twarzy tatuaż w kształcie łzy. Jak się okazuje, zrobiła go po tragicznych wydarzeniach sprzed lat, aby upamiętnić ofiarę wypadku drogowego, który spowodowała.

Amy Schumer - kim jest?

Amy Schumer ma 40 lat. Urodziła się na Manhattanie. Jest aktorką, scenarzystką i producentką, a jej główną pasją jest stand-up. To ona była pomysłodawczynią (a zarazem główną gwiazdą) komediowego serialu skeczowego Inside Amy Schumer, emitowanego na Comedy Central od 2013 roku. Seria zdobyła nagrodę Peabody, a Schumer była nominowana do pięciu Primetime Emmy. Zagrała także główną rolę i napisała scenariusz do komedii romantycznej Wykolejona, która zdobyła uznanie krytyków. Film był nominowany do Złotego Globu w kategorii Najlepsza Aktorka w Filmie Komediowym lub Musicalu.