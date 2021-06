Wiedźmin CD Projekt RED zaprosił wiedźmina Netfliksa na randkę. Poznaliśmy datę

Twitterowe konta Wiedźmina CD Projekt oraz netfliksowego w piątek 11 czerwca weszły ze sobą w dialog, który rozpalił wyobraźnię internautów. „Hej, Wiedźminie Netfliksa, czy jesteś wolny 9 lipca?” – zagaił pierwszy z profili. „Cześć, Wiedźminie CD Projektu RED! Oczywiście, że tak – chcesz się spotkać?” – padło w odpowiedzi. „Jesteśmy umówieni!” – napisał pierwszy z wiedźminów, na co ten drugi odpowiedział gifem z tańczącą parą z gry.

Tak, my też nie mamy zielonego pojęcia, o co chodzi. Wiadomo na pewno, że powyższa wymiana wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Pierwszy wpis w ciągu trzech godzin polubiło prawie 20 tys. osób. Czy jednak chodzi o zapowiedź wyczekiwanego drugiego sezonu serialu Netfliksa? A może to spełnienie deklaracji tej platformy na temat wejścia w branżę gier i tworzenia własnych tytułów?

„Wiedźmin”. Nadchodzące seriale

Jak dotąd żadna z zamieszanych w sprawę firm nie uchyliła rąbka tajemnicy. Wygląda więc na to, że na odpowiedź przyjdzie nam poczekać do 9 lipca. Większość komentujących przychyla się jednak ku tezie, że będzie to miało związek z serialem. Drugi sezon „Wiedźmina” ma przecież zadebiutować jeszcze w tym roku. Serial już został opóźniony z powodu pandemii COVID-19.

Na pewno w 2021 roku ma mieć z kolei premierę anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”, które skupi się na postaci Vesemira, mentora Geralta. W produkcji jest także serial aktorski „The Witcher: Blood Origin”, którego akcja ma miejsce 1700 lat przed wydarzeniami z książek Andrzeja Sapkowskiego.

