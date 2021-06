Euro 2020. Dziś pierwszy mecz Polaków! A jak to wyglądało kiedyś? Najlepsze filmy dokumentalne o polskiej reprezentacji

„Będziesz legendą, człowieku”



Polska reprezentacja z boiska, ławki rezerwowych, szatni.... Film odsłania kulisy Euro 2012, przyglądając się polskiej reprezentacji w trakcie mistrzostw Europy. Kamera Marcina Koszałki towarzyszy piłkarzom przez 24 godziny na dobę, docierając w miejsca i rejestrując momenty, jakich nigdy nie udało się pokazać żadnej stacji telewizyjnej.



„Mundial. Gra o wszystko”

Bogato ilustrowany materiałami archiwalnymi dokument, który pokazuje polską reprezentację w piłce nożnej na tle wydarzeń stanu wojennego. Film to wielogłosowa relacja zbudowana z wywiadów z zawodnikami reprezentacji Polski, opozycjonistami internowanymi w Białołęce i znanymi komentatorami sportowymi. Reżyserowi udało się nakłonić do wspomnień wielu znanych uczestników tamtych zdarzeń, m.in. trenera Antoniego Piechniczka, piłkarzy Zbigniewa Bońka, Grzegorza Latę czy Stefana Majewskiego, opozycyjnych kibiców oraz popularnych dziennikarzy sportowych.





„Chcę więcej”

Film jest pełnym spojrzeniem na to, co działo się we Francji podczas Euro 2016 - pełnym zakulisowych materiałów, które piłkarze zabarwiali wyjątkowym poczuciem humoru. To obraz, który pokazuje trochę szerszy obraz tego, jak funkcjonuje reprezentacja w trakcie wielkiego turnieju.





„W kadrze – Korea 2002”

W 2002 roku reprezentacja Polski pojechała na mistrzostwa świata po dwudziestoletniej przerwie. Znakomita postawa w eliminacjach, w których „biało-czerwoni” zakwalifikowali się na turniej jako pierwsza drużyna z Europy, mocno rozbudziła apetyty zarówno kibiców, jak i samych piłkarzy. Na mundial w Korei Południowej i Japonii, jako pełnoprawny członek sztabu drużyny, pojechał wówczas dziennikarz Tomasz Smokowski. Tak powstała wspólna produkcja Canal+ i PZPN. Film pokazuje od środka, jak na azjatyckim czempionacie selekcjoner Jerzy Engel współpracował za kulisami z zespołem złożonym z takich piłkarzy, jak Jerzy Dudek, Tomasz Hajto, Tomasz Wałdoch, Jacek Bąk, Marek Koźmiński, Michał Żewłakow, Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek, Paweł Kryszałowicz czy Emmanuel Olisadebe.



„Deyna”

Film o najwybitniejszym polskim piłkarzu - Kazimierzu Deynie. Rozmowy z bliskimi osobami oraz kibicami młodego pokolenia, dla których Deyna jest legendą, są wzbogacone materiałami archiwalnymi. Film pokazuje człowieka, którego sukcesy przeplatają się z porażkami - zarówno w sporcie, jak i w życiu prywatnym. Rozmówcy mówią o Deynie, jako bohaterze polskiej piłki, nie przemilczają jednak tematów drażliwych.



Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się w poniedziałek 14 czerwca ze Słowacją na stadionie Kriestowskij, znanym także jako Gazprom Arena w Sankt-Petersburgu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego i będziemy je dla Państwa relacjonować na żywo na antenie Wprost.pl.

