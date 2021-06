Gwiazdy typują wynik meczu Polska – Słowacja. Czy wierzą w Polską reprezentację?

Oczy wszystkich Polaków zwrócone są dzisiaj na polską reprezentację w piłce nożnej. O godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu, drużyna pod przywództwem Roberta Lewandowskiego rozpocznie swój pierwszy mecz. Jakie są ich szanse? Zdaniem gwiazd telewizji bardzo duże. – Oczywiście, że wyjdziemy z grupy. Jestem pełna wiary, że się uda! W meczu Polska-Słowacja sądzę, że wygramy wynikiem 2:0 – stwierdziła w rozmowie z Faktem Dorota Gardias.

Jej przekonanie podziela również Norbi. – Od urodzenia trzymam kciuki za polską reprezentację, a z tą jestem całym sercem, więc mam nadzieję, że dojdziemy co najmniej do ćwierćfinału, a ze Słowacją wygramy 3:0. Polska do boju! – dopingował piłkarzy piosenkarz. A co myślą inni? Czy wszyscy tak optymistycznie widzą wyniki meczu?

Radosław Majdan – były reprezentant Polski w piłce nożnej



„Polska wyjdzie z grupy z 3 miejsca (z 4 grup wychodzą 3 drużyny z najlepszym współczynnikiem). W meczu Polska-Słowacja przewiduję wynik 2-1.”



Dorota Gardias – prezenterka

„Oczywiście, że wyjdziemy z grupy, jestem pełna wiary, że się uda! W meczu Polska-Słowacja sądzę, że wygramy wynikiem 2:0.”





Anna Popek – prezenterka

„Wbrew przypuszczeniom wielu ja uważam i wierzę, że uda nam się wyjść z grupy. W meczu Polska-Słowacja przewiduję wynik 1:1”





Damian Michałowski – dziennikarz



„Z grupy wyjdziemy, ale po ciężkich bojach. Przed pierwszym meczem liczę na poprawę skuteczności w ataku i obronie. Nasza kadra jest jak zupa owocowa - jedni ją lubią, a dla innych jest nie do przełknięcia. O cudach nie mamy co marzyć, bo trener wskoczył do reprezentacji w ostatniej chwili, a kontuzje nas nie oszczędzały. Od ładnej porażki, wolę brzydkie zwycięstwo, więc jeśli chcemy na tym turnieju nie dać plamy, to pierwszy mecz musi być zwycięski. Stawiam na 2:1 dla Polski.”



Antoni Królikowski – aktor



„Wszystko zależy od mecu ze Słowacją. Jeśli wygramy 14 czerwca, to potem może być tylko lepiej i wyjdziemy z grupy.”





Karolina Szostak – dziennikarka



„Bardzo bym nam życzyła, żeby udało się wyjść z grupy. Wynik? Obstawiam 2:1 dla nas.”





Hanna Żudziewicz – tancerka



„Jestem niemal przekonana, że uda nam się wyjść z grupy. Mocno trzymam kciuki za naszych i wiem, że jesteśmy świetnie przygotowani. Ze Słowacją wygramy 2:1.”





Sandra Kubicka – modelka

„Oczywiście, że uda nam się wyjść z grupy! Nasza drużyna jest bardzo mocna i wierzę w nasz sukces. Polska-Słowacja to nasza wygrana 1:0!”





Wojciech Błach – aktor

„Ze mnie w rodzinie się śmieją, że na przykład jak podaję liczby w Lotto to wiadomo na 100 proc. iż tych liczb nie będzie. Jak oglądam jakiś mecz Polaków czy Polki grające w tenisa to wiadomo, że przegramy. Więc proszą mnie: dzisiaj nie oglądaj, bo ważny mecz. Dla dobra reprezentacji Polski nawet tego nie będę oglądał. Wierzę, że z Wojtkiem Szczęsnym w bramce i Lewandowskim z przodu Polska drużyna może dokonać historycznego wyczynu!”





Jarosław Jakimowicz – prezenter

„Wierzę w Polską reprezentację i w to że wyjdziemy z grupy. W pierwszym meczu wg mnie będzie 1:1. Najmocniejsza strona naszej reprezentacji ma na imię Robert, a na nazwisko Lewandowski. Mocną stroną jest trener Sousa. Dramat naszej reprezentacji to defensywa.”





Maciej Dowbor – prezenter

„Typuję 2:0 dla Polski ze Słowacją. Wyjdziemy z grupy z 5 punktami. Oczywiście najsilniejszym ogniwem jest Lewy, ale czuję, że skupi uwagę obrońców drużyn przeciwnych, co da szansę na zaistnienie któremuś z młodych zawodników. Liczę na objawienie naszych talentów, szczególnie Kacpra Kozłowskiego czy Jóźwiaka oraz Świderskiego .”





Andrzej Sołtysik – prezenter

„Mamy bardzo silnych przeciwników. Hiszpania i Szwecja to pewniaki, a Słowacja, z którą zagramy pierwszy mecz jest nadspodziewanie silna w tym roku. Jeśli Wisła Kraków bierze trenera ze Słowacji, a królem strzelców ligi polskiej jest Słowak to o czymś to świadczy. Wynik pierwszego meczu obstawię dyplomatycznie na 1:1.”





Norbi – muzyk i prezenter



„Od urodzenia trzymam kciuki na polską reprezentację, a z tą jestem całym sercem, więc mam nadzieję, że dojdziemy co najmniej do ćwierćfinału, a ze Słowacją wygramy 3:0. Polska do boju!”





Zygmunt Chajzer – prezenter

„Myślę, że bez problemu wyjdziemy z grupy. To jest plan minimum. Mamy świetnych zawodników z Robertem Lewandowskim na czele, więc jestem dobrej myśli. Jeśli miałbym obstawiać wynik meczu ze Słowacją, to typuję 2:1 dla naszej drużyny.”





Sylwia Madeńska – tancerka

„Liczę na zacięta walkę z naszymi sąsiadami, ale patriotycznie wierzę, że wynik zakończy się pozytywnie dla nas 1:0 lub 2:1. Uważam, że wyjdziemy z grupy, mimo że brakuje nam kluczowych graczy, na przykład Milika.”

