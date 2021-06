Kult w nowym utworze atakuje kler. Co zespół zarzuca polskiemu Kościołowi?

Kazik Staszewski nie chodzi na kompromisy. W najnowszym utworze „Wiara” artysta w ostrych słowach komentuje działania polskiego Kościoła, zarzucając mu krycie pedofilii i działanie ponad prawem.

Kult zarzuca klerowi krycie pedofilii

„Facet w sukience, co kocha dzieci? Niejedna głowa za to poleci! Lub nie poleci, bo do kościoła żaden papuga dotrzeć nie zdoła” – śpiewa Staszewski w piosence „Wiara”. W teledysku występuje, przebrany za księdza saksofonista Kultu, Mariusz Godzina, który wykrzykuje słowa utworu z ambony. Jak zauważyli internauci, „Wiara” może wywołać niemałe zamieszanie wokół artysty. „Mocne, będzie dym”, „Kazik dostanie ekskomunikę za tę piosenkę” – pisali w komentarzach.

Teksty Staszewskiego bardzo często zawierają odniesienia do sytuacji w kraju, jak to było w przypadku utworu „Twój ból jest większy niż mój”, którym lider Kultu skomentował wizytę Jarosława Kaczyńskiego za wizytę 10 kwietnia 2020 na cmentarzu, mimo że w tym czasie, z powodu pandemii, Polacy nie mogli odwiedzić grobów swoich bliskich.

