„The Morning Show” – sezon 2. Jest zapowiedź z nowymi twarzami UBA. Co nas czeka?

Serial „The Morning Show” pozytywnie zaskoczył widzów, gdy w 2019 roku zadebiutował na Apple TV+ i do tej pory pozostaje jednym z najbardziej popularnych na platformie. W końcu, po kilkunastu miesiącach przerwy, fani doczekali się zapowiedzi kolejnego sezonu produkcji.

Co wydarzyło się w 1. sezonie?

Najpierw jednak przypomnijmy, co wydarzyło się w pierwszej części tej opowieści. Mitch Kessler (Steve Carell), w obliczu licznych oskarżeń, został z hukiem zwolniony z porannego programu. To wiązało się z walką Alex (Jennifer Aniston) o to, aby zatrzymać swoją pracę – nie wspominając o autonomii w wyborze osoby, która wraz z nią będzie współprowadzić show. Skutek był jeden – impulsywne zatrudnienie na to stanowisko reporterki Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Pod koniec sezonu jednak kobiety złączyły siły, aby wspólnie odsłonić przed światem hipokryzję całej stacji UBA i przyczynienie się do szerzenia toksycznej atmosfery.

2. sezon „The Morning Show”

A czego dowiadujemy się z zapowiedzi 2. sezonu? Wszystko wygląda na to, że jego akcja rozpocznie się dokładnie w miejscu, w którym zakończyła się w pierwszej części. Jest rok 2020 – panuje pandemia, a między Alex i Bradley wcale nie króluje przyjazna atmosfera. Ze zwiastuna można wywnioskować również, że UBA desperacko pragnie przywrócić Alex do pracy. W innym momencie zapowiedzi, Mitch desperacko próbuje pogodzić się z rolą zdemaskowanego sprawcy. „Chciałem tylko być lubiany” – mówi. Tymczasem pojawia się kilka wskazówek co do ujawnienia kolejnej „mrocznej prawdy”, która może mieć coś wspólnego z Alex. Zobaczcie sami:

„Zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy – po wybuchowych wydarzeniach 1. sezonu, gdy kolejny zespół »Morning Show« wyłania się ze zgliszcz działań Alex i Bradley. Widzimy nowy UBA na tle zmieniającego się także świata, w którym kreacja samego siebie jest wszystkim, a przepaść między tym, za kogo się podajesz, a kim naprawdę jesteś, wydaj się ogromna” – czytamy w oficjalnym opisie 2. sezonu „The Morning Show”.

„The Morning Show” – kto zagra w 2. sezonie serialu?

W 2. sezonie serialu powraca Aniston, Witherspoon i Carell. Na ekranie pojawią się również: Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin i Marcia Gay Harden.

Do obsady dołączyły ponadto Greta Lee jako Stella Bak, która dołączyła do zespołu UBA w roli technologicznej geniuszki. Ruairi O'Conner zagra Ty Fitzgeralda, inteligentnego i charyzmatycznego gwiazdora YouTube. Zdobywczyni nagrody Emmy Emmy Holland Taylor wcieli się w Cybil Richards, sprytną szefową zarządu UBA. Tara Karsian będzie grała Gayle Berman, producentkę wiadomości a Valeria Golino Paolę Lambruschini – dokumentalistkę. Julianna Margulies, którą widać już w zwiastunie, wykreuje postać Laury Peterson, prezenterki wiadomości UBA.

„The Morning Show” – kiedy premiera 2. sezonu?

2. sezon serialu „The Morning Show” zadebiutuje na platformie Apple TV+ już 17 września 2021 roku.

