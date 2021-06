Weronika Rosati dostała główną rolę. Aktorka zagra obok Christofera Lamberta

Trwa dobra passa Weroniki Rosati. Po sukcesie filmu „Śniegu nigdy nie będzie” i występie w serialu „NCIS: Los Angeles” aktorka otrzymała kolejną rolę.

Rosati zagra u boku Christofera Lamberta

Włosko–szkocka produkcja pod tytułem „It's not over” to thriller z elementami horroru. Jak informuje portal Internet Movie Database w główne role wcielą się Christofer Lambert, któremu największą popularność przyniósł film „Nieśmiertelny”, Weronika Rosati oraz Gianni Capaldi. Za produkcję filmu odpowiada Vargo Films, a za scenariusz i reżyserię Alessandro Riccardi. Nie wiadomo jeszcze na kiedy planowana jest premiera „It's not over”. Polska gwiazda zamieściła na Instagramie krótki filmik z planu, prosząc fanów, by trzymali kciuki.

Zagraniczna kariera Weroniki Rosati

Jest jedną z niewielu polskich aktorek, która może już pochwalić się występami u boku wielkich, światowych sław. Rosati wystąpiła już między innymi w filmie „Iceman: Historia mordercy” z Winoną Ryder i Chrisem Evansem, czy „Last Vegas” z Michaelem Douglasem i Robertem De Niro. Swoje życie aktorka dzieli między Polskę, a Stany Zjednoczone, gdzie reprezentują ją agenci hollywoodzkich gwiazd.

