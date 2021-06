Maciej Dowbor został okradziony. Prezenter Polsatu apeluje o pomoc

Prowadzący „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wybrał się razem z żoną Joanną Koroniewską na trening, na korty Legii. Tam właśnie doszło do kradzieży.

Dowborowi skradziono samochód

– Nie uwierzycie, ale przed chwilą ukradli mi samochód sprzed kortów Legii w Warszawie, obok Radiowej Trójki. No jakiś dramat. Kto kradnie w dzisiejszych czasach samochody? – pytał zdenerwowany na Instastories Dowbor. Prezenter Polsatu powiedział co było w samochodzie oraz podał numery rejestracyjne wozu, by internauci mogli pomóc w jego znalezieniu. Obiecał również nagrodę za ową pomoc.

– Jeżeli ktoś widział białą Kię Stringer, to dajcie mi znać – apelował Dowbor. Dziennikarz postanowił też zwrócić się bezpośrednio do złodzieja. – Drogi złodzieju, oddaj mi samochód, bo jak ja cię dopadnę, to ci tę rakietę wsadzę w d***. Pomóżcie! – mówił na filmie prezenter.

