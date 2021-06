Magdalena Koleśnik miała sceny seksu z bratem. „Lubimy się i ufamy sobie”

Bartosz Bielenia, który zasłynął rolą w „Bożym Ciele”, jest przyrodnim bratem Magdaleny Koleśnik. Rodzeństwo spotkało się na planie krótkometrażowego filmu „Ondyn”, gdzie przyszło im odegrać scenę seksu.

Koleśnik miała sceny erotyczne z bratem

W wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” gwiazda stwierdziła, że rozbierane sceny z bratem nie stanowiły dla nich żadnej przeszkody i oboje podeszli do tego bardzo profesjonalnie. – My się lubimy i ufamy sobie. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem z tym, że mamy sceny seksu, niż my – zapewniła Koleśnik.

Aktorka przyznała również, że takie sceny nie stanowią dla niej problemu, ale ogromnym wsparciem jest na planie tak zwany koordynator scen rozbieranych i erotycznych, którego zadaniem jest zapewnienie aktorom komfortu pracy. Jednak nie każda produkcja dysponuje takimi pracownikami. Koleśnik zdradziła, że pracując przy „Kamieniach na szaniec”, sama musiała zadbać o swój komfort podczas kręcenia nagich scen.

– Zorientowałam się, że nikt tego za mnie nie zrobi, więc stanęłam na środku i powiedziałam: Teraz będziemy grać scenę z elementami nagości i proszę, żeby ta część ekipy, która nie jest tu niezbędna, wyszła – wspominała w wywiadzie Magdalena Koleśnik.

