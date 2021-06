Grzegorz Markowski znów zaśpiewa. Muzyk będzie bił rekord świata. Jaki?

Półtora miesiąca temu Grzegorz Markowski ogłosił, że rozstaje się z grupą Perfect. Wokalistka mówił wówczas, że być może będzie jeszcze występować, ale tylko sporadycznie. Przyznał wówczas, że nie ma już sił na długie, rockowe koncerty, do których przywykli jego fani. Teraz muzyk zapowiedział, że pojawi się na tegorocznym Gitarowym Rekordzie Świata.

Grzegorz Markowski znów zaśpiewa dla publiczności

– 19 czerwca bijemy rekord świata w grze na gitarach. Wykonamy dwa utwory. Patrycja „Foxy lady”, a ja „Nie płacz Ewka” – powiedział artysta na filmiku nagranym razem z córką, Patrycją Markowską, który zamieścili w mediach społecznościowych. Markowscy zaprosili swoich fanów do przyjazdu do Wrocławia, gdzie organizowany jest Gitarowy Rekord Świata, lub do połączenia się z publicznością tak, jak oni, czyli online.

Gitarowy Rekord Świata

To już 19. edycja imprezy, której celem jest pobicie rekordu we wspólnym graniu utworu „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Świata odbędzie się hybrydowo – we wrocławskiej Hali Stulecia oraz w internecie. Na żywo wystąpią między innymi Jan Borysewicz, Grzegorz Skawiński i Krzesimir Dębski. Grzegorz i Patrycja Markowscy zaśpiewają online. Potem muzycy oraz chętni do bicia rekordu zagrają wspólnie wielki przebój Hendrixa. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na oficjalnej stronie www.heyjoe.pl.

