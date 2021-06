Kolejny uwielbiany serial powraca. Aktor pokazał fotkę z planu 4. sezonu „Westworld”

Post aktora niewiele zdradza na temat nowego sezonu "Westworld". "Dzień dobry, stary przyjacielu" - napisał w opisie do fotki, która najprawdopodobniej przedstawia kartkę na jego krześle na planie, Jeffrey Wright. Slogan ten odnosi się także do relacji jego bohatera z dr. Robertem Fordem, granym przez Anthony'ego Hopkinsa.

Postać Bernarda fani serii „Westworld” widzieli ostatnio, gdy powracał z tajnego cyfrowego świata, do którego wielu gospodarzy uciekło we wcześniejszych sezonach. Bohater wyłania się pokryty kurzem, pozornie wiele lat po tym, jak tam wszedł (choć nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że to prawda). To jedna z wielu zagadek fabularnych, która pozostała bez odpowiedzi w 3. sezonie opowieści.

O 4. sezonie „Westworld” na tę chwilę wiadomo niewiele. To, co wiemy na pewno, to że do serialu nie powróci Evan Rachel Wood w roli Dolores, a Aurora Perrineau została dodana do obsady, w ramach kluczowej roli powracającej.

Kiedy 4. sezon serialu „Westworld”?

Choć nie ma jeszcze daty premiery 4. sezonu serialu „Westworld”, sezony wychodzą średnio co dwa lata. 3. sezon został wyemitowany w 2020 roku, na początku pandemii, zatem możemy się spodziewać, że kolejna odsłona pojawi się na HBO w 2022 roku.

