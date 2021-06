Kult przekłada koncerty. „Zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze”. Co się stało?

Kult powrócił już do koncertowania, niestety fani grupy nie nacieszyli się długo ich występami na żywo. Ze względu na stan zdrowia Kazika Staszewskiego, najbliższe koncerty zespołu zostały przełożone.

Kazik pod tlenem. Kult odwołuje koncerty

„Drodzy... bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji... Niestety z powodu nagłej niedyspozycji wokalnej Kazika, jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy (16 czerwca) koncert Kult Akustik w łódzkim Klubie Wytwórnia, a także zaplanowany na dzień później koncert w CKK Jordanki w Toruniu. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, jednak w tej sytuacji zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze”– napisali członkowie grupy w oświadczeniu.

„Walka trwa” – napisał zespół pod zdjęciem Kazika, na którym muzyk podłączony jest pod maskę tlenową. Fani artysty natychmiast zareagowali na fotografię, życząc wokaliście szybkiego powrotu do zdrowia. Równie szybko, w komentarzach pod zdjęciem rozpętała się dyskusja na temat tego czy Kazik przechodzi COVID-19 i czy powinien był się zaszczepić. Ani muzyk, ani jego koledzy z zespołu nie zdradzili jednak, co dokładnie dolega Staszewskiemu. Z oświadczenia zaś wynika, że są to jedynie problemy z głosem.

facebookCzytaj też:

Męskie Granie powraca! Koncerty w nowej formule w czterech miastach