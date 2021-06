Striptizerzy, modelki, prawniczki i trenerzy. „Too Hot to Handle” powraca na Netflix. Poznajcie nowych uczestników

W show Netfliksa praktycznie nic się nie zmienia w porównaniu do 1. sezonu, jeżeli chodzi o format programu. Żadnych pocałunków, żadnych pieszczot i żadnych kontaktów seksualnych. Jeżeli uczestnikom uda się tego przestrzegać, otrzymają nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Za złamanie zasad gry, odejmowane są z tej puli konkretne sumy pieniędzy.

W 2. sezonie uczestnicy programu zatrzymają się w willi na plaży w Turks i Caicos (1. sezon kręcony był w Meksyku).

Kolejna odsłona popularnego show trafi na Netfliksa już 23 czerwca. Nowe odcinki będą dodawane co tydzień, a finał nastąpi 30 czerwca. Poznajcie uczestników 2. edycji „Too Hot to Handle”.

Larissa – 21-letnia prawniczka

„Prawniczka z Auckland jest kobietą, z którą trzeba się liczyć. Jej przyjaciele nazywają ją Tinkerbell, ponieważ uwielbia, gdy faceci mają obsesję na jej punkcie, mimo że nie jest typem gotowym do związku” – czytamy.





Peter – 21-letni trener personalny

„Peter jest trenerem z Nowego Jorku, jednak kiedy nie ma nic do roboty, nagrywa wideo na TikToku. To praca, która oznacza, że nie boi się on uwagi i zainteresowania. Otrzymuje blisko 100-200 wiadomości dziennie. Jest blisko ze swoją wielką rodziną na Staten Island, a zwłaszcza z mamą, która jest jego numerem jeden” – piszą twórcy.



Melinda – 28-letnia modelka

„Melinda z Brooklynu ma 16-ciorgo rodzeństwa, ale to nie przeszkadza jej w tym, żeby wyróżniała się w tłumie. Uwielbia być komplementowana, więc jej praca w modelingu bardzo jej odpowiada. Jest samozwańczą petardą. Czy Lana zdoła ją oswoić?” – pytają twórcy.



24-letni Chase – sportowiec



„Chase z Arizony jest wysoki i przystojny. Co ciekawe, jest także zawodowym piłkarzem. Ma kolejkę wielbicielek i popęd seksualny, który – jak mówi – >>w skali od 0-10 to 100<<. Jest gotów na to, aby rozpocząć grę, jednak nie wie, że Lana ma na uwadze własną zabawę” – opisują twórcy show.



Kayla – 26-letnia modelka i barmanka



„Wyluzowana dziewczyna z Florydy, Kayla, jest najszczęśliwsza, gdy jest na plaży, opala się i surfuje, a inni się jej przyglądają. Modelka i barmanka kocha się w niegrzecznych chłopcach i nigdy nie została odrzucona. Jej surowe wychowanie zbudowało jej buntowniczą i dziką stronę. Łamanie zasad przyjdzie jej z łatwością, czy też Lana będzie w stanie utrzymać ją w ryzach?” – czytamy.



Nathan – 27-letni były striptizer



„Nathan pochodzi z Wielkiej Brytanii, jednak przeniósł się do Teksasu, aby tam podjąć pracę. Mężczyzna był striptizerem i uczestniczył w show typu >>Magic Mike<<. Pasjonuje go muzyka country, a jeszcze bardziej kobiety. Miał już wcześniej złamane serce, więc teraz zmienia dziewczyny niemal każdego dnia. Ale jeśli stosunki seksualne będą wyłączone z menu, czy Lana będzie w stanie pomóc mu ponownie się otworzyć i znaleźć poważny związek?” – czytamy.



27-letnia Emily – modelka



„Mieszkająca w Londynie Emily nie jest zainteresowana poważnymi związkami i zawsze dostaje to, czego chce. Jest duszą imprezy, ale nie boi się też łamać serc w poszukiwaniu satysfakcji. Czy Lana pomoże jej odnaleźć jej delikatną stronę, czy pokusa w odosobnieniu okaże się zbyt kusząca, by się jej oprzeć” – piszą twórcy.



Marvin – 26-letni model i influencer



„Paryski model i influencer, który pasjonuje się finansami, grał koszykówkę we Francji i założył własną firmę. Nie brakuje mu pewności siebie, ale czy możliwe, że stanie się to jego wadą? Lana z pewnością tak myśli, a Marvin niedługo się o tym dowie” – czytamy.



24-letni Cam – model i trener personalny

„Cam urodził się i wychował w południowej Walii. Jest seksownym nerdem. Uwielbia >>Władcę pierścieni<< i potrafi parodiować Golluma – jest nawet zaangażowany w odgrywanie ról niektórych elfów. Cam jest trenerem personalnym, który zawsze uważa, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, co oznacza, że ma niemałe problemy z ustatkowaniem się. Czy Lana pomoże mu dojrzeć to, co już ma i nauczy doceniać bardziej poważny związek?” – opisuje Netflix.



24-letnia Carly – modelka

„Carly jest, jak sama mówi, pożeraczką męskich serc. Ta kanadyjska modelka jest nienasyconą, kochającą zabawę imprezowiczką, która nie znosi, gdy mówi się jej, co ma robić. Nie interesuje jej znalezienie idealnego partnera. Jest tu po to, aby się dobrze bawić i wyluzować. Jak więc przyjmie informację o tym, że mężczyźni nie mogą się do niej zbliżać, a wszelkie kontakty intymne są zabronione?” – czytamy.Czytaj też:

