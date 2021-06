Polsat zdradził nazwisko kolejnego uczestnika „Tańca z Gwiazdami”. Kogo zobaczymy na parkiecie?

Zbliża się 12. edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Polsat zdradził właśnie nazwisko kolejnej gwiazdy show. To Sylwia Bomba z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”.

Już jesienią Polsat zaprezentuje swoim widzom kolejną odsłonę popularnego show. Tym razem „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” zmienia jednak dzień emisji. Program będzie nadawany w poniedziałek o godzinie 20:00. Taniec z Gwiazdami – 12. edycja Pierwszą uczestniczką „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, którą ujawnił Polsat była Oliwia Bieniuk. Córka zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka jest tegoroczną maturzystką i jak mówiła w wywiadach, marzy o karierze aktorskiej. Duże zaskoczenie wywołało za to nazwisko drugiego uczestnika. Jest nim Denis Urubko, znany himalaista, który może poszczycić się pierwszym zimowym wejściem na dwa ośmiotysięczniki. W 2018 roku Urubko przerwał swoją zimową wyprawę na K2, by wziąć udział w akcji ratowniczej na Nanga Parbat, której celem była pomoc schodzącym ze szczytu Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Kim jest Sylwia Bomba? Trzecią gwiazdą tanecznego show będzie Sylwia Bomba, której popularność przyniósł program „Gogglebox. Przed telewizorem”, emitowany przez stację TTV. U boku Bomby pojawia się zawsze Ewa Mrozowska. Dziewczyny tworzą wyjątkowo zgrany duet i są najbardziej lubianymi postaciami show. Popularność Sylwii Bomby rosła z każdą kolejną edycją „Gogglebox”, dzięki czemu prężnie rozwinęła też swoją karierę influencerki. Obecnie profil celebrytki na Instagramie śledzi ponad 720 tysięcy osób. Czytaj też:

Zdobyła tytuł Miss Euro 2016 i zniknęła. Co się dzieje z Martą Barczok?