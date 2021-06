Będzie film o Magdzie Gessler? Restauratorka ujawnia: Jest dużo propozycji

Opisuje małżeństwa, związki (w tym głośny romans z jednym z najbardziej znanych polskich aktorów), rodzinne tragedie, które ją spotkały, rozłąkę z dziećmi i wybory między nimi, a pracą, których regularnie dokonywała.

„Magda”, czyli autobiografia królowej „Kuchennych rewolucji”, którą współtworzył Dominik Linowski, właśnie trafiła do księgarń. Od dłuższego czasu rozpala jednak emocje, gdyż Magda Gessler nie szczędzi w niej pikantnych szczegółów ze swojego życia prywatnego.

Czytelnik może prześledzić także, w jaki sposób i w jakich krajach rodził się styl – nie tylko kulinarny – gwiazdy TVN. Wciągająca lektura dla fanów Magdy Gessler, ale także całej jej rodziny – wszak osobliwości u Ikonowiczów (to panieńskie nazwisko restauratorki) i Gesslerów nie brakuje, o czym z mediów dowiadujemy się regularnie od lat.

Czytaj też:

Magda Gessler: Moje życie nie było idealne. Doświadczałam rzeczy, z których mogłam nie wyjść

Jednak, jak w wywiadzie dla „Wprost” zdradziła Magda Gessler, na książce – choć ta jest swego rodzaju podsumowaniem życiowych przejść – jej plany nie kończą. Jak się dowiedzieliśmy, za jakiś czas jej losy mogą zostać przeniesione na duży ekran.

Restauratorka podobno dostała już kilka propozycji od producentów i jak zapewniła, traktuje je poważnie. Mówi, że sama od tego filmu by się nie oderwała.

– Film z pięknym jedzeniem, pejzażami, wzlotami i upadkami, szczerością, która wcale nie jest tak oczywista – zaznacza w wywiadzie Magda Gessler.

Życiowa szansa Magdy Gessler

W rozmowie z „Wprost” Gessler ujawniła także, że pisze kolejną książkę.

– Tym razem będzie to pozycja o moim życiu już po debiucie w telewizji. O tym, że muszę przecież jednak polegać na ludziach, a oni – w momencie gdy dostają życiową szansę, by przy mnie być – są w stanie zrobić wiele, żeby mnie zniszczyć – mówi gwiazda.

Czytaj też:

Ikonowicz wkracza do telewizji. „Nie rzucam talerzami. Moja siostra i ja działamy w innym rejestrze emocjonalnym”

W wywiadzie restauratorka wyznała również, że jej życie „nie było idealne”.

Odniosła się do relacji ze swoimi dziećmi – Tadeuszem Müllerem, synem nieżyjącego od 1987 roku niemieckiego dziennikarza Volkharta Müllera, oraz Larą Gessler, córką Piotra Gesslera.

– Najwięcej w życiu dały mi moje dzieci i w życiu to ich oceny bałam się najbardziej. Choć Tadeusz i Lara bardzo różnie reagowali na moje decyzje. Było im z tym źle. Wiele przeszliśmy. Czasami patrzę na zdjęcia i czuję ból, że czas, który powinnam spędzać bardzo blisko nich, spędzałam w innym miejscu. Ale z drugiej strony gdyby nie to, nie byłoby mnie. Naszego życia. Tego, co możemy teraz wspólnie przeżywać. Moje życie naprawdę nie było idealne – mówi Magda Gessler we „Wprost”.

Czytaj też:

Magda Gessler otworzy kolejny interes? Restauratorka chce zostać projektantką mody