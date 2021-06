Od 25 lat sprawa morderstwa Sophie Toscan Du Plantier nie została rozwiązana. Netflix pokazał zwiastun nowego dokumentu

25 lat później nikt nie zapomniał o sprawie



Dokument „Sophie: Morderstwo w West Cork” będzie miał swoją premierę na platformie Netflix 30 czerwca. Został wyprodukowany przez Nightbox, a za cały projekt odpowiada John Dower, reżyser głośnego obrazu „My Scientology Movie” z 2015 roku. Producentami wykonawczymi są Simon Chinn, Jonathan Chinn i Suzanne Lavery.

– Tworząc ten dokument chcieliśmy uhonorować Sophie, jej rodzinę i tę wiejską społeczność na zachodzie Irlandii. Nawet teraz uważam za naprawdę zdumiewające to, że coś tak strasznego mogło przydarzyć się nie tylko kobiecie, która – zdaje się – ma tak wyjątkowe życie, ale także w takim miejscu i społeczności, która szczyciła się swoim spokojem, bezpieczeństwem i otwartością – przekazała Lavery, mówiąc o dokumencie. – To właśnie przyciągnęło tam Sophie. To, co wydaje się tak tragiczne, to fakt, że idealna odskocznia Sophie okazała się miejscem, w którym straciła ona życie. A szok wywołany tym zdarzeniem wciąż odbija się echem w tej społeczności 25 lat później – czytamy.

Ian Bailey



W związku z morderstwem dwukrotnie aresztowany i skazany zaocznie w związku z wydarzeniem został dziennikarz Ian Bailey. Utrzymuje on jednak wciąż, że jest niewinny. 31 maja 2019 roku został skazany przez Cour d'Assises de Paris za morderstwo i skazany na 25 lat więzienia. Francja miała nadzieję na ekstradycję z Irlandii na podstawie tego wyroku, ale 12 października 2020 roku Sąd Najwyższy Irlandii orzekł, że Bailey nie może zostać poddany ekstradycji. Jeszcze w tym samym miesiącu Irlandia postanowiła nie odwoływać się od decyzji Sądu Najwyższego, kończąc próbę ekstradycji Baileya.

