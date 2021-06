Anna Popek zapowiada przejście na biblijną dietę. Na czym ona polega?

Gwiazda Telewizji Polskiej może poszczycić się nienaganną figurą, ale najwyraźniej wciąż nie jest z niej w pełni zadowolona. Anna Popek zdecydowała się więc na bardzo restrykcyjną dietę.

„Ponadto ćwiczenia, basen, spacery i modlitwa”

Popek zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym je pizzę. Zapowiedziała jednak, że to ostatnie takie szaleństwo kulinarne. „No cóż, taki posiłek na jakiś czas będzie tylko wspomnieniem. Od dziś Posta Daniela, przynajmniej na jakiś czas. Ponadto ćwiczenia, basen, spacery, modlitwa. Adio pizza i inne pokusy!” – napisała dziennikarka pod zdjęciem, dodając, że wie, iż gra jest warta swojej stawki.

instagram

Post Daniela. Na czym polega?

Dieta Daniela, nazywana inaczej Postem Daniela, to rodzaj kontrolowanej głodówki, która ma doprowadzić do oczyszczenia się organizmu z toksyn oraz przywróceniu wewnętrznej równowagi. W trakcie trwania diety można spożywać najwyżej 600 kalorii dziennie. Post Daniela oparty jest na biblijnym proroku Danielu, który trafił do babilońskiej niewoli. Choć na dworze króla mógł cieszyć się wyjątkowymi przywilejami kulinarnymi i raczyć winem, to on nie chciał skalać swojej duszy niedozwolonymi przez Boga pokarmami i przeszedł na post, podczas którego spożywał jedynie wodę, owoce i warzywa.

Czytaj też:

Joanna Opozda padła ofiarą sutenerskiej mafii. „Myślałam tylko, jak stamtąd uciec”