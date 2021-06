Wiemy coraz więcej o reboocie „Toksycznego mściciela”. Na pokładzie m.in. Elijah Wood

„Toksyczny mściciel”

Od paru lat mówiło się o planach powstania rebootu „Toksyczny mściciel”, jednak dopiero kilka miesięcy temu ten projekt nabrał tempa. Film z 1985 roku był niskobudżetową produkcją, która na początku została zignorowana przez widzów, jednak pod koniec roku jego produkcji zaczęto go wyświetlać z powodzeniem w nowojorskim Bleecker Street Cinemas i zwrócili na niego uwagę kinomani. Jest teraz uważany za jeden z najsłynniejszych filmów niskobudżetowych.

Czarna komedia opowiada o Melvinie Junko, który wpada do beczki z toksycznymi chemikaliami, w wyniku czego jego ciało zaczyna się zniekształcać, aż w końcu mutuje, stając się szkaradnym monstrum. Zyskuje on jednak przy tym nadludzką siłę i postanawia oczyścić rodzinne miasto ze zła. Reżyserem pierwotnej wersji filmu byli Michael Herz i Lloyd Kaufman.

Kto zagra w reboocie „Toksycznego mściciela”?



W grudniu 2020 roku dowiedzieliśmy się, że w główną rolę w odświeżonej wersji filmu ma wcielić się Peter Dinklage, czyli słynny Tyrion Lannister z serialu HBO „Gra o tron”. Reżyserem ma być z kolei reżyser, aktor i scenarzysta Macon Blair („I Don't Feel at Home in This World Anymore”, „Pokój 104”).



Teraz na tapecie pojawiają się nowe nazwiska. Do obsady dołączyli Julia Davis („Nighty Night”, „Sally4Ever”, „Hunderby”) oraz Elijah Wood (trylogia „Władca pierścienia”, „Powrót do przyszłości II”, „Hobbit: Niezwykła podróż”). Wcześniej już wytwórnia podawała, że na ekranie pojawią się również Taylour Paige („Zola”, „Boogie”, „Ma Rainey: Matka bluesa”) i Kevin Bacon („Uśpieni”, „Miasto na wzgórzu”, „Footloose”).

