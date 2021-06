Jacek Kurski zapowiada serial o wielkiej gwieździe estrady. O kim mówi prezes TVP?

Jednym z wielkich sukcesów Telewizji Polskiej był serial o losach Anny German rolę, której grała Joanna Moro. Powodzeniem cieszyła się również „Osiecka”, gdzie w postać tytułowej bohaterki wcieliły się Eliza Rycembel i Magdalena Popławska. Stacja postanowiła się przedstawić widzom portret kolejnej wielkiej gwiazdy estrady – Maryli Rodowicz.

Kurski kręci film o Maryli Rodowicz

– Trwają prace w TVP nad serialem fabularnym o Maryli. Sukces serialu o Agnieszce Osieckiej pokazał, jaki jest głód opowieści o tych ludziach. Bardziej o ludziach, niż o sprawach. Wygrywają ci, którzy umieją sportretować wiarygodne sylwetki – powiedział prezes Telewizji Polskiej w rozmowie z „Faktem”. To jednak nie koniec. Jacek Kurski potwierdził również, że trwają także rozmowy w sprawie nakręcenia filmu dokumentalnego o losach Rodowicz. – Rozważamy to dodatkowo – przyznał szef TVP.

Jak informuje Fakt, obecnie prowadzone są prace nad tym, by skompletować obsadę do serialu o wokalistce. Nie wiadomo jeszcze, kto zagra tytułową bohaterkę. W „Osieckiej” w Marylę Rodowicz wcieliła się Karolina Piechota, jednak piosenkarka nie była zadowolona z tego wyboru, twierdząc, że aktorka w ogóle nie jest do niej podobna.

