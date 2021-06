Nowość serialowa od Apple TV+. O czym będzie thriller psychologiczny „Surface”?

Wiemy już, że 1. sezon serialu „Surface” liczył będzie 8 odcinków. Będzie to historia o dążeniu głównej bohaterki Sophie (Gugu Mbatha-Raw) do odbudowania swojego życia po próbie samobójczej. Kobieta będzie starała się odzyskać pamięć i poznać na nowo wszystkie aspekty swojego życia, które doprowadziły ją do tego dramatycznego momentu. Oliver Jackson-Cohen wcieli się w jej męża – Jamesa – który jest partnerem w znanej, odnoszącej sukcesy na rynku firmie.

W filmie zagrają ponadto nominowany do nagrody Emmy Stephan James („Homecoming”, „Gdyby ulica Beale umiała mówić”), Ari Graynor („Mrs. America”, „I'm Dying Up Here”), Francois Arnaud („Rodzina Borgiów”), nominowana do Oscara Marianne Jean Baptiste („Homecoming”) i Millie Brady („Gamit królowej”).

James wcieli się w Badena, policjanta, który ma silne powiązania z Sophie. Graynor zagra Caroline, dziedziczkę i starą przyjaciółkę Sophie i Jamesa. Arnaud wykreuje postać Harrisona, kolegi Jamesa, Baptiste wcieli się w Hannah, terapeutkę Sophie, natomiast Brady Elizę, tajemniczą kobietę, którą łączą z Sophie wydarzenia sprzed lat.

Reżyserem i producentem wykonawczym serialu będzie nominowany do nagrody Emmy Sam Miller („I May Destroy You”, „Luther”). Data premiery nowej serii nie została jeszcze ogłoszona.

