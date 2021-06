„Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska jest zaręczona! „Adoratorzy niech się odbijają”

Kaźmierska w programie „Królowe życia” występuje niemal od samego początku jego nadawania. Dała się poznać widzom jako barwna i przebojowa postać, od razu zjednując sobie masę fanów. Na Instagramie śledzi ją ponad milion osób.

Kaźmierska jest zaręczona

Od lat temat relacji Kaźmierskiej z płcią przeciwną jest obiektem zainteresowania jej obserwatorów. Przez jakiś czas wszyscy domniemywali, że jest ona w związku ze swoim przyjacielem Jackiem Wójcikiem, którego widzowie także poznali w programie „Królowe życia”. Kaźmierska zdementowała jednak te plotki.

Teraz w rozmowie z „Dzień dobry TVN” „królowa” przyznała, ze jest zaręczona. – Cały czas jestem zakochana. Człowiek musi czuć motyle, ja mam cały czas motyle w brzuchu... To tak szybko nie puści. Dalej nie mogę powiedzieć, kto. Adoratorzy niech się odbijają, ja ich nie potrzebuję, bo mam narzeczonego – przekazała. Po tym wyznaniu Kaźmierskiej w sieci zaroiło się od komentarzy, kim może być jej wybranek.

Ojciec Conana

Na antenie TVN „królowa” opowiedziała także, że jej największą miłością był ojciec Conana, jej syna. – Moim pierwszym chłopakiem był Andrzejek. Mamy kontakt cały czas. Mądry się łączy, głupi się rozstaje. Widujemy się czasami, pogadamy, ale nie mam jakichś sentymentów. Sentyment to zawsze będzie do mojego męża, bo to jest ojciec mojego dziecka i to była moja wielka prawdziwa miłość. Kaźmierski to zawsze będzie Kaźmierski – podkreśliła.

Czytaj też:

