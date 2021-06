J.J. Abrams stworzył serial dokumentalny o UFO

W 2017 roku amerykański dziennik „The New York Times”, a później także „New Yorker”, informowały o tym, że Pentagon od lat śledzi pojawiające się wiadomości o UFO. W tym samym czasie piloci marynarki wojennej USA stworzyli nagranie wideo, na którym widać niezidentyfikowane obiekty latające na niebie.

Teraz J.J. Abrams wkroczył do akcji i zrealizował dla Showtime czteroczęściowy serial o ludzkiej fascynacji tym niezbadanym zjawiskiem. Twórcy rozmawiają ze świadkami z całego kraju, którzy twierdzą, że widzieli UFO, a także badają całą historię fenomenu z punktu widzenia kultury i polityki. „»UFO« stawi czoła najbardziej zagadkowym pytaniom w tej sprawie. Dlaczego wierzymy, w to, co wierzymy? Jaka jest nieuchwytna prawda kryjąca się za tą trwającą od dziesięcioleci tajemnicą?” – czytamy w oficjalnym opisie serii.

Serial wyreżyserowali Mark Monroe („Ikar”) i Paul Crowder („Riding Giants”), a wyprodukował sam J.J. Abrams z ramienia firmy Bad Robot oraz Glen Zipper za pośrednictwem swojej Zipper Bros Films. Duet współpracował już wcześniej przy limitowanym serialu Netfliksa „Challenger: The Final Flight”.

Seria „UFO” ma zadebiutować na platformie Showtime już 8 sierpnia.

