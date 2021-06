Po latach negocjacji, powstaje film biograficzny o życiu Marvina Gaye. Co wiemy do tej pory?

Film, zatytułowany „What's Going On” , wyreżyseruje Allen Hughes, a producentami będą Dr Dre, Jimmy Iovine i Andrew Lazar. Plany powstania biografii pojawiły się już w 2018 roku. Po wielu próbach adaptacji historii na dużym ekranie, Warner Bros. w końcu wynegocjował umowę, która obejmuje scenariusz poety-dramaturga Marcusa Gardleya i prawa do wykorzystania wszystkich utworów artysty soulowego. Według „Variety” budżet przeznaczony na produkcję filmu wynosi ponad 80 milionów dolarów.

Marvin Gaye nazywany jest „Księciem Motown” lub „Księciem Soulu” , ponieważ jako jeden z pierwszych muzyków, związanych z wytwórnią w Detroit, ostatecznie wyrósł daleko poza normalny standard tej grupy twórczej i osiągnął status czarnego muzyka kulturowego. Jego najpopularniejsze utwory to: „I Heard It Through the Grapevine” (1968), „What’s Going On” (1971), „Let’s Get It On (1973) i „Sexual Healing” (1982).

