Klaudia Halejcio pokazała, jak wygląda jej ciało po porodzie. „Moje ciało tyle wytrzymało”

Całą swoją ciążę relacjonowała w mediach społecznościowych. Klaudia Halejcio nie zamierzała jednak udawać, że ciąża i sam poród są cukierkowo słodkie. Niedługo po przyjściu na świat córki, aktorka zamieściła w sieci filmik, na którym opowiedziała o ogromnym bólu, którego doświadczyła podczas porodu. Teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Klaudia Halejcio pokazała bliznę po cesarskim cięciu

Na najnowszym zdjęciu, które Klaudia Halejcio opublikowała na Instagramie, widzimy ją w samej bieliźnie, z córką śpiącą na jej klatce piersiowej. Widać również dużą bliznę po cesarskim cięciu. „Moje ciało tyle wytrzymało” – napisała pod fotografią gwiazda. Te słowa to cytat z najnowszego utworu Ewy Farnej, w którym śpiewa o tym, by nie tylko celebrować swoje ciała pod względem estetyki, do czego pcha nas świat, ale i doceniać jak wiele znoszą.

instagram

Gwiazdy gratulują Halejcio