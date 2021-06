Billboardy z Moniką Brodką i Ewą Farną na Times Square w Nowym Jorku. O co chodzi?

Akcja Spotify wchodzi w skład globalnej inicjatywy EQUAL. Zaś EQUAL Music Program ma na celu wesprzeć utalentowane artystki z branży muzycznej na całym świecie.

Brodka i Farna na billboardach na Times Square

„Wpływ artystek na sukces zarówno platformy Spotify, jak i całej branży muzycznej jest nieoceniony. Jednocześnie kobiety stanowią jedynie jedną piątą wszystkich twórców obecnych na listach przebojów. Spotify chce to zmienić!” – informuje serwis na swojej stronie internetowej. Akcja ruszyła pod koniec kwietnia. Co miesiąc wybrane artystki pojawią się na okładkach lokalnych playlist EQUAL, a ich twórczość polecana będzie w serwisie.

Brodka o swoim udziale w kampanii: Nie mogę uwierzyć

Wizerunek Moniki Brodki zdobi okładkę playlisty EQUAL Polska, a Ewy Farnej EQUAL Czech i Słowacji. Brodka zamieściła na Instagramie zdjęcie billboardu z Nowego Jorku ze swoją twarzą. „Patrzę na przechodniów z legendarnego Time Square... Serio, trochę nie mogę uwierzyć. Dziękuję!” – napisała pod fotografią artystka. Farna również zamieściła w sieci swoje zdjęcie z Times Square. „Times Square, New York City. Right now! Aaaa! Ciało, wreszcie nie chcieli go zmniejszać. W takich wypadkach lubię, jak jest grubo” – napisała piosenkarka.

