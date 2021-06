Britney Spears rzuca karierę muzyczną? „Nie mam pojęcia czy wrócę do występów”

Od przeszło dwóch lat Britney Spears nie nagrywa muzyki i nie koncertuje. Jednak, jak sama zapewnia, jest jej z tym dobrze i póki co nie chce tego zmieniać.

Britney Spears nie wróci na scenę? „Teraz dobrze się bawię”

Gdy piosenkarka zachęciła swoich fanów do zadawania jej pytań na Instagramie, ci rzekomo dopytywali gwiazdę kiedy wróci na scenę. – Pytacie, czy jestem gotowa do powrotu na scenę, czy kiedykolwiek zamierzam wrócić do występów. Nie mam pojęcia. Teraz dobrze się bawię – powiedziała Britney Spears. Wokalistka dodała, że obecnie przechodzi przemianę i stara się czerpać z tego radość. Ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała fanów piosenkarki, którzy martwią się, że znowu coś złego dzieje się z artystką.

Fani boją się o Britney Spears

Filmik, który gwiazda zamieściła w sieci, mocno zaniepokoił jej obserwatorów. „Nie wiem, o co chodzi, ale ona nie zachowuje się normalnie. Coś złego się z nią dzieje. Znowu” , „Zobaczcie na jej oczy, na jej ciało. Jest nienaturalnie pobudzona. Martwię się”, „Naprawdę ktoś jej zadawał takie pytania? Bo ja mam wrażenie, że po kolejny raz odpowiada na pytania, których nie było” – pisali w komentarzach pod nagraniem. Inni zaś zapewniali, że bez względu na decyzję Spears, wspierają ją i cieszą się jej szczęściem.

