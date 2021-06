Sędzia oddalił pozew o napaść na tle seksualnym przeciwko Kevinowi Spaceyowi

Decyzja sędziego dotyczy tylko jednego z dwóch mężczyzn oskarżających Kevina Spaceya o molestowanie. Ów oskarżyciel odmówił ujawnienia swojego nazwiska w postępowaniu sądowym. We wszystkich dokumentach widniał jako „C.D”.

Kevin Spacey nie odpowie za molestowanie?

W pozwie Anthony Rapp oraz „C.D” zarzucają Spaceyowi, że ten molestował ich seksualnie, gdy mieli po 14 lat. Mężczyźni twierdzą, że wydarzenia te wyrządziły im głębokie szkody psychiczne, których skutki odczuwają do dzisiaj. Choć prawnicy Spaceya poznali tożsamość domniemanej ofiary, to złożyli wniosek, by „C.D” nie mógł występować anonimowo, a sędzia się temu przychylił. To jednak nie jest koniec sprawy. Sąd nadal rozpatrywać będzie oskarżenia drugiego z mężczyzn.

Oskarżenia przeciwko Spaceyowi

Anthony Rapp był pierwszą osobą, która oskarżyła Spaceya o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w 1986 roku. „C.D” z kolei twierdził, że miał 12 lat, gdy poznał gwiazdora na zajęciach aktorskich. Dwa lata później Spacey miał zaprosić „C.D” do swojego domu, gdzie uprawiali analny i oralny seks. Ponoć do tej sytuacji doszło jeszcze kilkukrotnie, zaś przy ostatnim z ich spotkań, aktor próbował zmusić chłopca do seksu, choć ten odmawiał.

