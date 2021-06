Orły 2021. Już dzisiaj rozdanie Polskich Nagród Filmowych. Gdzie obejrzeć? Kto jest nominowany?

Orły to jedne z najważniejszych nagród w kinematografii, które co roku przyznaje Polska Akademia Filmowa.

Orły 2021. Gdzie oglądać?

Transmisja rozpocznie się już o 20:20 relacją z czerwonego dywanu. Sama gala zaś zaplanowana jest na godzinę 21:00, a poprowadzi ją Grażyna Torbicka. Wręczenie statuetek będzie można zobaczyć na żywo w CANAL + PREMIUM oraz online na canalplus.com. Po transmisji na profilu CANAL + i Wirtualnej Polski będzie można obejrzeć wywiady ze zwycięzcami w najważniejszych kategoriach.

Największą liczbę nominacji otrzymał film Jana Holoubka „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”. Produkcja ma szanse na aż 15 statuetek. Zaś Agata Kulesza otrzymała dwie nominacje dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej – za film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy” oraz „Śniegu już nigdy nie będzie” i nominację dla najlepszej aktorki drugoplanowej za kreację aktorską w filmie „Sala samobójców. Hejter”.

Orły 2021. Zobacz wszystkie nominacje

Najlepszy film



„25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komedy”, „Jak najdalej stąd”, „Sala samobójców. Hejter”, „Szarlatan”, „Zabij to i wyjedź z tego miasta”



Najlepszy film europejski



„Daleko od Reykjaviku”, „Emma”, „Judy”, „Nędznicy”, „Zdrajca”



Najlepszy filmowy serial fabularny



„Chyłka. Rewizja”, „Król”, „Rysa”, „Szadź”, „W głębi lasu”.



Najlepsza reżyseria



Jan Holoubek, Piotr Domalewski, Jan Komasa, Agnieszka Holland, Mariusz Wilczyński.



Najlepszy scenariusz



Andrzej Gołda za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Piotr Domalewski za „Jak najdalej stąd”, Mateusz Pacewicz za „Sala samobójców. Hejter”, Marek Epstein za „Szarlatana” i Mariusz Wilczyński za „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.



Najlepsza główna rola kobieca



Agata Kulesza w „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Zofia Stafiej w „Jak najdalej stąd”, Maja Ostaszewska w „Śniegu już nigdy nie będzie”, Agata Kulesza w „Śniegu już nigdy nie będzie”, Zofia Domalik w filmie „Wszystko dla mojej matki”.



Najlepsza główna rola męska



Piotr Trojan w „25 lat niewinności.Sprawa Tomka Komedy”, Arkadiusz Jakubik w „Jak najdalej stąd”, Maciej Musiałowski w „Sali samobójców. Hejter”, Ivan Trojan w „Szarlatanie” i Andrzej Seweryn w filmie „Zieja”.



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca



Magdalena Różczka w „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Kinga Preis w „Jak najdalej stąd”, Agata Kulesza w „Sali samobójców. Hejter”, Danuta Stenka w „Sali samobójców. Hejter” oraz Maria Sobocińska w filmie „Wszystko dla mojej matki”.



Najlepsza drugoplanowa rola męska



Jan Frycz za film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Andrzej Konopka w „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Maciej Stuhr w „Sali samobójców. Hejter”, Łukasz Simlat w „Śniegu już nigdy nie będzie” i Andrzej Chyra w „Śniegu już nigdy nie będzie”.



Najlepsze zdjęcia



Bartłomiej Kaczmarek i film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy” Paweł Flis za „Interior”, Piotr Sobociński jr. za „Jak najdalej stąd”, Martin Strba za „Szarlatana”, Michał Englert i film „Śniegu już nigdy nie będzie” oraz Witold Płóciennik za film „Zieja”.



Najlepsza scenografia



Maciej Fajst za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Christopher Demuri i Lech Majewski za „Dolinę Bogów”, Katarzyna Sobańska i Maciej Sławiński za „Salę samobójców. Hejter”, Milan Bycek za „Szarlatana” i Mariusz Wilczyński za „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.



Najlepsza charakteryzacja



Liliana Gałązka i Mirela Zawiszewska za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Dominika Dylewska za „Dolinę Bogów”, Gabriela Polakova i Rene Stejskal za „Szarlatana”, Waldemar Pokromski za „Śniegu już nigdy nie będzie” Pola Guźlińska za „Wszystko dla mojej matki” Ewa Drobiec i Grzegorz Szczuka za „Zieję” oraz Aslaug Drofn Sigurbardottir za „Złotokap”.



Najlepsze kostiumy



Weronika Orlińska za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Małgorzata Braszka za „Psy 3. W imię zasad”, Małgorzata Zacharska za „Salę samobójców. Hejter”, Katarzyna Lewińska za „Śniegu już nigdy nie będzie” oraz Elżbieta Radke i Zuzanna Glińska za „Zieję”



Najlepsza muzyka



Hania Rani i J„ak najdalej stąd”, Michał Jacaszek za „Salę samobójców. Hejter”, Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa-Łazarkiewicz za „Szarlatana”, Włodek Pawlik za „Wszystko dla mojej matki” i Tadeusz Nalepa za „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.



Najlepszy dźwięk



Kacper Habisiak, Marcin Kamiński i Przemysław Kamiński za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Joanna Napieralska za „Catalinę”, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński i Jerzy Murawski za „Salę samobójców. Hejter”, Franciszek Kozłowski za „Zabij to i wyjedź z tego miasta” oraz Krzysztof Jastrząb za film „Zieja”.



Najlepszy montaż



Rafał Listopad za „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Agnieszka Glińska za film „Jak najdalej stąd”, Aleksandra Gowin za „Salę samobójców. Hejter”, Pavel Hrdlicka za „Szarlatana” i Cezary Grzesiuk za film „Z wnętrza”.



Odkrycie roku



Jan Holoubek i „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”, Zofia Stafiej za „Jak najdalej stąd”, Zofia Domalik i „Wszystko dla mojej matki” oraz Mariusz Wilczyński za reżyserię i scenariusz do „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.



Najlepszy film dokumentalny



„Guczo. Notatki z życia”, „Lekcja miłości”, „Ściana cieni”, „Wieloryb z Lorino” i „Zwyczajny kraj”.Czytaj też:

