Gwiazdor „Przyjaciół” jest ciężko chory. „To czwarte stadium raka”

Podczas odcinka specjalnego „Przyjaciele: Spotkanie po latach” pojawili się nie tylko odtwórcy głównych ról, ale i serialowi rodzice Rossa i Moniki, Tom Selleck, czy Maggie Wheeler, która wcielała się w postać Janice. Zabrakło Jamesa Michaela Tylera, który grał Gunthera. Teraz aktor wyznał dlaczego.

Gwiazdor „Przyjaciół” ma raka

Tyler przyznał, że kilka lat temu zdiagnozowano u niego raka prostaty. – Nie chciałem nikogo przygnębić. Nie chciałem, żeby to było w stylu A! Tak Przy okazji, Gunther ma raka – wyznał aktor w wywiadzie dla „Today show”. Gwiazdor powiedział, że serialowa ekipa wie o jego diagnozie, która niestety nie jest optymistyczna. – To czwarte stadium. Już bardzo zaawansowane. Prawdopodobnie... w końcu mnie dopadnie...– przyznał James Michael Tyler w rozmowie z dziennikarzem.

Chorobę aktora wykryto w 2018 roku. Tyler natychmiast rozpoczął terapię, która przez jakiś czas się sprawdzała, a gwiazdor mógł nawet w miarę normalnie funkcjonować. Wszystko się zmieniło, gdy doszło do przerzutów. Rak rozprzestrzenił się na kręgosłup, a to doprowadziło do częściowego paraliżu.

