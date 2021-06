Orły 2021. Znamy zwycięzców Polskich Nagród Filmowych. Kto triumfował w tym roku?

W tym roku nagrody zostały rozdane nie w Teatrze Polskim, jak to było w poprzednich latach, lecz na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Zmiana podyktowana została wymogami spowodowanymi pandemią. Podczas gali oddano również hołd dla ludzi kina, których już wśród nas nie ma. Większość z nich odeszła, przegrywając walkę z koronawirusem.

Orły 2021. Triumf filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Debiut filmowy Jana Holoubka „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” zrobił ogromne wrażenie nie tylko na widzach, ale i na krytykach. Produkcja otrzymała aż 15. nominacji i 7. statuetek. Pierwszą odebrał Jan Holoubek w kategorii odkrycie roku za reżyserię filmu, najlepszym pierwszoplanowym aktorem męskim okazał się Piotra Trojan, który wcielił się w tytułowego bohatera, najlepszą aktorką pierwszoplanową Agata Kulesza, a najlepszym, drugoplanowym aktorem Jan Frycz. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” nagrodzono również za najlepszą reżyserię, montaż i charakteryzację.

Nagroda publiczności dla najlepszego filmu, przyznawana przez użytkowników serwisu Wirtualna Polska trafiła do Jana Komasy za film „Sala samobójców. Hejter”, najlepszym serialem fabularnym okazał się być „Król”, produkcji CANAL +. Orzeł 2021 dla najlepszego filmu powędrował do Mariusza Wilczyńskiego za „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.

