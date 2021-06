Bartosz Bielenia apeluje do Polskiej Akademii Filmowej w sprawie osób LGBT+

Bartosz Bielenia bardzo angażuje się w sprawy społeczne. Podczas odbierania nagrody od Parlamentu Europejskiego dla filmu „Boże Ciało”, przez minutę krzyczał do mikrofonu w geście solidarności z Białorusią, gdzie łamane są prawa człowieka. Podczas ceremonii Orły 2021, aktor zaapelował z kolei do Polskiej Akademii Filmowej.

„Dostrzeżmy niebinarne spektrum pomiędzy męskim a kobiecym”

Z zeszłym roku za swoją kreację aktorską w filmie Boże Ciało odbierał statuetkę w kategorii odkrycie roku. Tym razem, Bartosz Bielenia sam wręczał nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Zanim jednak odczytał werdykt, zwrócił się do kolegów ze świata filmu. – Może szkoda się tak ograniczać, gdy wiemy, że istnieje całe niebinarne spektrum pomiędzy męskim a kobiecym? Dostrzeżmy je – powiedział artysta ze sceny, za co publiczność nagrodziła go oklaskami.

Czy Polska Akademia Filmowa weźmie słowa aktora pod uwagę? Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie już wprowadzili zmiany i od tego roku na „Berlinale” nie będą przyznawane nagrody dla najlepszych aktorek i aktorów, a nagrody za najlepszy występ pierwszoplanowy.

