Kolejna kobieta oskarżyła Chrisa Browna o pobicie. Do napaści miało dojść w domu muzyka

Jak donosi portal TMZ, do zajścia miało dojść w weekend. Domniemana ofiara Chrisa Browna, twierdzi, że raper zaatakował ją w swoim domu w San Fernando Valley.

Chris Brown znowu oskarżony o pobicie

Kobieta zjawiła się na policji, gdzie złożyła zeznania. Powiedziała, że Brown tak mocno uderzył ją w tył głowy, że aż odpadły jej dopięte włosy. Na szczęście poza utratą kosmyków, nic się jej nie stało. Jak informuje TMZ, w sprawie toczy się postępowanie, jednak nie doszło do aresztowania. Sam muzyk nie skomentował jeszcze doniesień.

Problemy z prawem Chrisa Browna

Przypomnijmy w 2016 roku raper został oskarżony o grożenie bronią byłej Miss Californii Baylee Curran. Brown nie chciał wpuścić do domu policji i po kilku godzinach negocjacji na miejscu zjawili się antyterroryści. Policja przeszukała dom muzyka i aresztowała go, jednak po wpłaceniu kaucji, opuścił areszt. Trzy lata później Browna aresztowano we Francji, po tym, jak zapoznana przez niego na imprezie kobieta, oskarżyła go o gwałt.

Najgłośniejszy skandal z udziałem rapera miał jednak miejsce już w 2009 roku, kiedy to gwiazdor zaatakował swoją ówczesną partnerkę – Rihannę. Wówczas w mediach pojawiły się zdjęcia pobitej piosenkarki, a Brown przyznał się do napaści. Muzyk został skazany na prace społeczne, pięcioletni okres próbny i terapię w zakresie przemocy domowej.

