George Clooney otwiera szkołę filmową. Towarzyszą mu wielkie gwiazdy

W Los Angeles powstaje nowa uczelnia skoncentrowana na produkcji filmowej i telewizyjnej. W skład jej członków założycieli wszedł George Clooney.

George Clooney otwiera szkołę filmową

Akademia mieści się w Centrum Nauczania Edwarda R. Roybala w dzielnicy Westlake w Los Angeles i ma zostać otwarta jesienią 2022 roku. Clooney nie jest jedynym gwiazdorem, który zajął się tą inwestycją. Wśród założycieli jest również Eva Longoria i Kerry Washington, która zyskała sławę główną rolą w serialu „Skandal”. Jak donosi Hollywood Reporter, akademia ma na celu wprowadzenie transformacji w całym przemyśle rozrywkowym. Rada doradcza, w której zasiądą gwiazdy, ma również pomagać w wychwytywaniu najbardziej utalentowanych uczniów.

Clooney sprzedał firmę za miliard dolarów

Majątek George'a Clooneya oceniany jest na około 500 milionów dolarów. Największe dochody zapewniły mu jednak nie filmy, a sprzedaż biznesu. Gwiazdor stworzył z przyjacielem tequilę, którą nazwali „Casamigos”. Początkowo alkohol miał być jedynie do użytku własnego, jednak szybko stał się popularny wśród gwiazd i w końcu trafił do sprzedaży. Teraz prawa do trunku sprzedają dużemu koncernowi za ogromne pieniądze. Umowa, którą zawarli, warta jest 700 milionów dolarów płatnych od razu oraz 300 milionów zależnych od sprzedaży tequili w najbliższych 10 latach.

