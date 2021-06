Radosław Majdan pokłócił się z Mają Staśko. Poszło o zarobki piłkarzy

Maja Staśko słynie z tego, że porusza w internecie tematy, które – jej zdaniem – pokazują niesprawiedliwość w życiu społecznym. Gdy prowadzący program zapytał ją o zarobki piłkarzy, aktywistka porównała je do zarobków pracownic żłobków.

Maja Staśko oburza się zarobkami piłkarzy

– Pensja pracownic żłobków jest drastycznie, brutalnie niska. Messi to jakiś mistrz, jeżeli chodzi o zarobki – stwierdziła Staśko i przypomniała, że trzy lata temu stworzono porównanie, z którego miało wynikać, że zarobki Messiego są dwukrotnie wyższe niż 1693. piłkarek z siedmiu najlepszych lig na świecie. Radosław Majdan nie podzielał oburzenia Staśko. – To są artyści w dziedzinie sportowej. Wszystko wiąże się z zainteresowaniem publiczności, to jest show-biznes. Nie mam pretensji do piłkarzy. Ktoś im tyle płaci, mamy wolny rynek – skwitował Majdan.

„Czas najwyższy, żeby sport przestał nam kojarzyć się z Lewandowskim”

– Może czas najwyższy, żeby sport przestał nam się kojarzyć z Lewandowskim i Messim, a zaczął się kojarzyć z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi czy dziećmi, które chodzą do młodzieżowych klubów? – spytała Staśko. Aktywistka zarzuciła również piłkarzom, że ci migają się od płacenia podatków. – Czy unikanie podatków jest odpowiedzialne ze względu na społeczeństwo? – spytała Majdana. Były sportowiec wziął jednak kolegów w obronę. – Piłkarze, to jest grupa społeczna, która bardzo często i bardzo chętnie angażuje się we wszelkie akcje charytatywne. To są bardzo wrażliwi ludzie – zapewniał.

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek, Lara Gessler, Martyna Wojciechowska. Tak gwiazdy świętują Dzień Ojca