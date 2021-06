Justyna Steczkowska wraca do „Voice of Poland”. Piosenkarka zastąpi Edytę Górniak

Justyna Steczkowska trzykrotnie brała udział w programie Telewizji Polskiej „The Voice of Poland”. Ostatnim razem miało to miejsce w 2014 roku. Teraz wraca.

Justyna Steczkowska w „The Voice of Poland”

O zbliżającej edycji show zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Wszystko za sprawą zmian na fotelach jurorów, które wprowadziła Telewizja Polska. Jak donosiły media, Jacek Kurski nie chciał już, by w jednym z jego sztandarowych programów występował Andrzej Piaseczny i Michał Szpak, bo poglądy obu artystów nie są zgodne z polityką stacji. Pojawiły się nawet głosy, że prezes TVP widziałby w roli jurora Rafała Brzozowskiego, który uchodzi za jedną z ulubionych obecnie gwiazd Telewizji Polskiej. Piosenkarz jednak zaprzeczył tym doniesieniom, mówiąc, że ponownie pojawi się w „The Voice Senior” jako prowadzący.

Okazało się, że w 12. edycji programu pojawi się nowa twarz i będzie nią Sylwia Grzeszczak. Jednak wciąż nie wszystkie jurorskie fotele były zajęte, a w dodatku Edyta Górniak zrezygnowała z udziału w show. Jak donosi Fakt, TVP zwróciło się z propozycją do Justyny Steczkowskiej, a ta bez wahania przyjęła ofertę. Oznacza to, że jesienią w The Voice of Poland zobaczymy Steczkowską, Grzeszczak oraz Barona i Tomsona z grupy Afromental. Wciąż jednak pozostaje jedno nieobsadzone miejsce jurorskie. Kto na nim zasiądzie?

