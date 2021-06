Znamy kolejną uczestniczkę „Tańca z Gwiazdami”. To znana influencerka

Niedawno skończyła 20 lat, a jej karierę w internecie już można nazwać ogromnym sukcesem. Kingę Sawczuk śledzi na tik-toku aż 5 milionów ludzi! Równie dobrze influencerka radzi sobie na Instagramie, gdzie ma milion obserwatorów i na swoim kanale na platformie Youtube, gdzie subskrybuje ją pół miliona osób.

Sylwia Sawczuk w „Tańcu z Gwiazdami”

Wiemy już, że w 12. edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” zobaczymy córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka – Oliwię, znanego himalaistę Denisa Urubko oraz gwiazdę programu „Goggle box. Przed telewizorem” Sylwię Bombę. Teraz do tego grona dołączyła jeszcze Sylwia Sawczuk.

Influencerka bardzo szybko zyskała popularność w sieci, gdzie dzieli się z obserwatorami swoim życiem. Wydała nawet książkę „Kompleksiara. Jak zaistnieć w necie”, w której opowiedziała o tym, jak udało jej się „przekuć swoje kompleksy w siłę”. Idolka nastolatek pokazuje często swoim fanom triki urodowe i zabawę modą. Wie jednak, że tak duża ilość obserwatorów oznacza dużą odpowiedzialność. Dlatego często porusza tematykę ekologii, która jest ponoć dla niej szalenie ważna.

